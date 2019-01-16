Тарантино поменял профессию

https://news.ru/storage/news/bb41f8bcfcea99d7f7186f115e5f9da7/1583a532-3c9b-41d2-a936-212a60f69418_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Квентин Тарантино

Голливудский режиссёр-постмодернист пробует себя в качестве кинокритика. В этом году должен выйти его последний десятый по счёту фильм «Однажды в Голливуде», после этого Квентин Тарантино пообещал завязать с кино. По всей видимости, прославленный режиссёр собирается вернуться к тому, с чего начинал своё восхождение.

Создатель «Бесславных ублюдков» разместил на сайте кинотеатра New Beverly Cinema свою рецензию на не особо известный фильм «Лорды из Фэтбуша» 1974 года. В кинокартине Мартина Дэвидсона и Стивена Верона снимались сразу две будущие звезды: Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир.

«Первый фильм, в котором зрители впервые могли наслаждаться голосом Сталлоне, как художника (писателя/актёра), это вовсе не «Рокки» 1976 года, а «Лорды из Фэтбуша» 1974-го», – написал Тарантино.

Режиссёр назвал фильм о послевоенной жизни молодёжи добрым воспоминанием об эпохе старого кино и однозначным хитом. Тарантино широко известен как величайший знаток кино: он вращался в индустрии практически с детства, сначала работая в кинотеатре, где крутили порно и мечтая снимать «нормальное» кино, затем в видеопрокате. Эту работу он считает идеальной за весь период, пока не нашёл себя в режиссуре.

Будущий создатель «Криминального чтива» с рвением изучал вкусы посетителей, рассказывал им про кино и рекомендовал понравившиеся картины, а затем попробовал сказать своё слово в искусстве и преуспел.

В августе 2019 года на экраны выходит последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» о зверской расправе над женой режиссёра Романа Полански. В фильме собрался звёздный состав: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. О других громких премьерах 2019 года читайте в материале News.ru.