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Тарантино поменял профессию

Квентин Тарантино Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Квентин Тарантино

культура [ версия для печати ]

Голливудский режиссёр-постмодернист пробует себя в качестве кинокритика. В этом году должен выйти его последний десятый по счёту фильм «Однажды в Голливуде», после этого Квентин Тарантино пообещал завязать с кино. По всей видимости, прославленный режиссёр собирается вернуться к тому, с чего начинал своё восхождение. 

Создатель «Бесславных ублюдков» разместил на сайте кинотеатра New Beverly Cinema свою рецензию на не особо известный фильм «Лорды из Фэтбуша» 1974 года. В кинокартине Мартина Дэвидсона и Стивена Верона снимались сразу две будущие звезды: Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир.

«Первый фильм, в котором зрители впервые могли наслаждаться голосом Сталлоне, как художника (писателя/актёра), это вовсе не «Рокки» 1976 года, а «Лорды из Фэтбуша» 1974-го», – написал Тарантино.

Режиссёр назвал фильм о послевоенной жизни молодёжи добрым воспоминанием об эпохе старого кино и однозначным хитом. Тарантино широко известен как величайший знаток кино: он вращался в индустрии практически с детства, сначала работая в кинотеатре, где крутили порно и мечтая снимать «нормальное» кино, затем в видеопрокате. Эту работу он считает идеальной за весь период, пока не нашёл себя в режиссуре.

Будущий создатель «Криминального чтива» с рвением изучал вкусы посетителей, рассказывал им про кино и рекомендовал понравившиеся картины, а затем попробовал сказать своё слово в искусстве и преуспел. 

В августе 2019 года на экраны выходит последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» о зверской расправе над женой режиссёра Романа Полански. В фильме собрался звёздный состав: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. О других громких премьерах 2019 года читайте в материале News.ru. 


#кино #премьеры #тарантино
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