«Собибор» оставили без «Оскара»

Зато в шорт-лист попали польский и казахский фильмы

Американская академия киноискусств огласила главных претендентов на получение премии «Оскар». В шорт-лист вошло девять фильмов, среди которых не оказалось дебютного фильма Константина Хабенского «Собибор». News.ru разобрался, какие фильмы теперь претендуют на получение престижной премии в области кино.

Лучший фильм на иностранном языке

«Рим», Альфонсо Куарон

Фильм мексиканского режиссёра называют авторским шедевром. Создатель «Гарри Поттера и Узника Азкабана» вложил в драму всю душу, выступив сразу режиссёром, сценаристом, монтажёром и оператором. В основу семейной саги легли события из биографии самого автора, родившегося в Мехико. Фильм очень высоко оценили кинокритики, а на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составил 98%.

«Холодная война», Павел Павликовский

Очаровательное европейское кино от польского режиссёра оскароносной «Иды». «Холодную войну» Павликовского отметили в Каннах премией за лучшую режиссуру. Очень эстетичный неспешный фильм о польском дирижёре (Томаш Кот), который ездит по деревням и отбирает талантливых исполнительниц. С одной из них у него закручивается роман, и всё бы ничего, если бы не сложные обстоятельства суровых 1950-х. В итоге получилось кино о любви в условиях тотальной ненависти и идеологии.

«Магазинные воришки», Хирокадзу Корээда

Японский режиссёр раскрывает свой взгляд на то, что такое хорошо, а что такое плохо. Драма ставит важный вопрос — что важнее: сострадание и доброта преступников или безразличие законопослушных граждан. Именно на этом противоречии и держится весь грустный и очень искренний фильм о беспризорной девочке, которую подобрали бедняки. Эти добрые люди не привыкли унывать, как родные мальчика Чарли, которому достался золотой билет в бёртоновском «Чарли и шоколадная фабрика». Фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви» в Каннах за то, что он — о настоящей жизни и невыдуманных проблемах.

«Айка», Сергей Дворцевой

Драма российского режиссёра, над которой работали сразу несколько стран: Россия, Германия, Польша, Китай и Казахстан. В итоге получился остросоциальный фильм об эмигрантке родом из Киргизии, перебивающейся на подработках в Москве и живущей на положении нелегала. Её проблемы достигают пика, когда Айка понимает, что беременна. Отчаявшаяся девушка оставляет ребёнка в роддоме, но позже вдруг осознаёт, что должна во что бы то ни стало найти сына. Драму номинировали на «Оскар» от Казахстана.

«Виновный», Густав Мёллер

Начинающий датский режиссёр пока известен по короткометражкам и сериалу «Обман», успешно выходящему у него на родине с 2015 года. Новый фильм, как и «Обман», представляет собой остросюжетный триллер, затягивающий с первых минут. Сотрудник службы спасения говорит по телефону с жертвой похищения. Потом по всем законам жанра герою предстоит найти звонившую, и счёт идёт на минуты… Однако «Виновный» не стал бы номинантом на «Оскар», если бы это было обычное рядовое похищение…

«Перелётные птицы», Кристина Гальего и Сиро Герра

Социальная драма о главной проблеме Колумбии. Семья главного героя попадает в гущу событий во времена ожесточённой войны с наркомафией. В итоге семейство вообще лишается возможности вести свой бизнес и пытается выжить в этом аду на Земле.

«Капернаум», Надин Лабаки

Драма от ливанского режиссёра о мальчике, которому судьба с детства приготовила одни удары. Он вкалывает как проклятый, толком не ест и не спит, помогая бедным родителям прокормить своих братьев и сестёр, а в довершение всего попадает в тюрьму и оттуда подаёт в суд на родителей за то, что позволили ему появиться на свет…

«Работа без авторства», Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Немецкий фильм называется в оригинале Werk ohne Autor, а по-английски почему-то переведён как Never look away. Историческое кино о немецком художнике, выросшем во времена нацизма, и о том, как это повлияло на его творчество.

«Пылающий», Ли Чхан-дон

Южнокорейский фильм с многообещающим слоганом «У каждого есть своя тайна». Девушка уезжает в Африку и просит знакомого приходить кормить кошку. Обратно она возвращается уже не одна, а в компании богатого молодого человека. Однажды знакомый узнаёт о необычном хобби этой парочки, и это буквально сводит его с ума.

