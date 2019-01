Редкие и неудачные песни The Beatles

https://news.ru/storage/news/79d90f15e56e619799b26e41d2199672/bb26c685-e6fa-4fc8-a7e5-b90d730c6902_850.jpg imago stock&people/Global Look Press

Почему музыканты отдавали свои композиции другим исполнителям

16 января считается Всемирным днём группы The Beatles. В 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором спустя четыре года пройдут выступления знаменитой четвёрки. Не секрет, что у The Beatles огромное количество редких песен, которые периодически находятся, хотя, в общем-то, никуда не терялись — просто их пели другие исполнители. News.ru предлагает вспомнить эти композиции.

«That Means a Lot», 1965

Песню «Это многое значит» сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни, но отдали американскому певцу Пи Джей Проби (P.J. Proby). Последнего в мир рокабилли привела сестра, которая в своё время встречалась с юным Элвисом Пресли.

Прежде чем подарить песню Проби, The Beatles записали собственную версию, однако им не понравилось качество композиции.

«Мы поработали над нею — но подумали, что лучше мы отдадим её кому-то, кто сможет спеть её хорошо», — признался позже Леннон.

Сами музыканты называли беззаботную «That Means a Lot» балладой, написанной специально для фильма. Позже Леннон начал сваливать авторство на Маккартни, а музыкальные критики ругали композицию и обозвали «заплатой», справедливо не включённой в альбом «Help!».

Как бы то ни было, менеджер «ливерпульской четвёрки» Брайан Эпстайн отдал «бракованную» песню Проби.

«It's For You», 1964

Леннон и Маккартни отдали композицию «Это ради тебя» ливерпульской певице Силле Блэк. Та спела «It's For You» в 1964 году, но большого успеха ей это не принесло. Зато публика обратила внимание на другие песни Силлы: «You're My World» и «Anyone Who Had a Heart». После этого пластинка с записью была утеряна и найдена только в 2000-х. Оказалось, что всё это время она валялась среди личных вещей уже скончавшейся к тому времени Силлы. Запись оценили как очень качественную, диск выставили на продажу на аукционе.

«Come And Get It», 1969

Пол Маккартни в одиночку записал демоверсию этой песни, когда пришёл раньше всех на звукозаписывающую студию. При этом Джон Леннон тоже находился рядом, но почему-то отказался участвовать в процессе. В итоге все партии в песне исполнил Маккартни, а в 1969 году отдал песню группе Badfinger. Музыкант предупредил, что композиция предназначена для фильма «Чудотворец» и должна звучать точно так же, как в его демоверсии. Badfinger, которые тогда назывались The Iveys, послушались Пола, хотя их запись всё же звучит немного быстрее, чем у Маккартни.

«From a Window», 1964

Эту песню The Beatles отдали ливерпульскому музыканту Билли Джей Крамеру, который тоже был подопечным менеджера Брайана Эпстайна. Это шестая и последняя композиция, подаренная Ленноном и Маккартни коллеге. За релизом не последовал успех, наоборот, песня увенчала спад популярности Kramer & the Dakotas, которые до этого четыре раза попадали в почётную пятёрку лучших хитов, а два раза из них вообще побеждали.

«Hey Ringo»

Два года назад вдова Джорджа Харрисона нашла в банкетке старого пианино рукопись, которая оказалась текстом не записанной The Beatles песни. Как легко догадаться, песня посвящается барабанщику Ринго Старру. Последний очень умилился и заявил, что впервые видит её.

В тексте Харрисон называет Ринго другом и признаётся, что без него гитара играла бы медленно.

«Я собираюсь вставить её в рамку и подарить ему, потому что это очень мило», — отметила вдова гитариста.

Пока неизвестно, будет ли песня когда-нибудь положена на музыку.

Эти и многие другие композиции считаются «редкими» песнями The Beatles, и таких существует великое множество. Как позже выяснилось, причина кроется в критичности участников и, возможно, даже в перфекционизме, именно эти черты характера побуждали музыкантов не браться за запись всего того, что они написали.

«Было некое количество песен, в которых мы просто не были достаточно заинтересованы, или мы думали, что мы не сможем их сделать достаточно хорошо», — признался Пол Маккартни в интервью Марку Льюисону в 1988 году.

