«Оскар» останется без ведущего

Церемония вручения «Оскара» уже не та. Присуждение премии давно превратилось в «ярмарку тщеславия» с несмешными шутками и скучными ведущими. Теперь Американская академия всерьёз намерена провести церемонию без главного действующего лица и превратить её в представление с концертными номерами.

Организаторы планируют выпустить на сцену сразу нескольких видных деятелей культуры, которые будут развлекать публику политкорректными шутками, пишет Variety. Раньше это делал один человек, однако рейтинги неуклонно падают, и Академия вынуждена искать новые формы. Пока официального решения нет, однако после скандала с актёром Кевином Хартом такой вариант рассматривается всерьёз.

Церемонию должен был вести чернокожий актёр из «Очень страшного кино» Кевин Харт, однако он внезапно отказался от этой привилегии. Актёр и комик признался, что его вынудили сделать это представители ЛГБТ-сообщества за его твиты из прошлого. В преддверии церемонии журналист Бенджамин Ли изучил Twitter ведущего и саркастически поинтересовался, когда Харт планирует удалять свои твиты. К посту он прикрепил скрины злополучных постов, где актёр размышляет, что будет делать, если его сын окажется геем.

And the Oscar for most homophobic host ever goes to... pic.twitter.com/fw9DTjSrhx