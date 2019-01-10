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«Оскар» останется без ведущего

Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Церемония вручения «Оскара» уже не та. Присуждение премии давно превратилось в «ярмарку тщеславия» с несмешными шутками и скучными ведущими. Теперь Американская академия всерьёз намерена провести церемонию без главного действующего лица и превратить её в представление с концертными номерами.

Организаторы планируют выпустить на сцену сразу нескольких видных деятелей культуры, которые будут развлекать публику политкорректными шутками, пишет Variety. Раньше это делал один человек, однако рейтинги неуклонно падают, и Академия вынуждена искать новые формы. Пока официального решения нет, однако после скандала с актёром Кевином Хартом такой вариант рассматривается всерьёз.

Церемонию должен был вести чернокожий актёр из «Очень страшного кино» Кевин Харт, однако он внезапно отказался от этой привилегии. Актёр и комик признался, что его вынудили сделать это представители ЛГБТ-сообщества за его твиты из прошлого. В преддверии церемонии журналист Бенджамин Ли изучил Twitter ведущего и саркастически поинтересовался, когда Харт планирует удалять свои твиты. К посту он прикрепил скрины злополучных постов, где актёр размышляет, что будет делать, если его сын окажется геем.

Ранее News.ru писал, что церемонию могут провести в SNL-формате. Передача Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»), или SNL предполагает встречу приглашённых знаменитостей с не менее известными ведущими. Таким образом, процесс вручения престижной премии может превратиться в «междусобойчик» звёзд, вручающих друг другу награды, с несмешными, зато политкорректными шутками.

Церемония вручения «Оскаров» состоится 24 февраля 2019 года в голливудском театре «Долби» в Лос-Анджелесе, а номинанты будут известны уже 22 января. Ранее Киноакадемия поменяла правила проведения церемонии: так, трансляция должна длиться не более трёх часов. Однако больше всего кинокритиков возмутила новая номинация «Лучший популярный фильм», сделанная специально для самых кассовых фильмов.

О том, кто вероятнее всего получит «Оскар», читайте в материале News.ru.


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