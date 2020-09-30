Верховный суд отказался пересмотреть приговор экс-сенатору Изместьеву

https://static.news.ru/photo/ab6a9c56-030c-11eb-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Стенин/Global Look Press

Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву, осуждённому на пожизненный срок по обвинению в организации убийств, поджога типографии и подрыва автомобиля.

Приговор Мосгорсуда в отношении Изместьева оставить без изменения, — сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе заседания представители защиты экс-сенатора просили суд отменить приговор и направить дело на пересмотр в суд первой инстанции из-за того, что судебный процесс в Мосгорсуде проходил в закрытом режиме в принудительном порядке. Юристы ссылались на решение ЕСПЧ, согласно которому такое решение суда нарушает право на справедливое судебное разбирательство.

Единственным восстановлением прав по этому делу, конечно, является только отмена приговора, — настаивала адвокат.

Пожизненной приговор Изместьеву был вынесен в конце 2010 года. Его признали виновным в организации нескольких убийств, поджога типографии в Челябинской области, подрыва автомобиля в Уфе, уклонении от уплаты налогов и попытке дать взятку офицеру ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что арестованный по обвинению в организации убийств красноярский бизнесмен Анатолий Быков пожаловался, что у него украли 6 млн рублей, пока он находился в СИЗО.