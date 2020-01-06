Пока в Америке вручают «Золотые глобусы», в России свой успешный прокат продолжает картина «Холоп», ставшая одной из немногих отечественных лент, собравших более 1 млрд рублей. Причём на это ей потребовалась всего неделя. Впрочем, успешный период российского кинопроката скоро может закончиться. Приближаются дни, когда в кинотеатрах окажутся картины студий-«киножуликов», как назвал их министр культуры Владимир Мединский. Это компании, получившие господдержку на производство фильмов, но так и не вернувшие средства. Речь идёт о сотнях миллионов рублей. NEWS.ru выяснял, почему компании, не вернувшие бюджетные деньги, всё ещё получают от государства средства на съёмку кино.

«Доска позора»

О «киножуликах» Мединский заявил на встрече с выпускниками ВГИКа в октябре 2019.

У нас будет в открытом доступе «доска позора», где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли, — сказал Мединский.

Министр добавил, что на всеобщее обозрение будут выставлены и фамилии лиц, которые имеют отношение к производству провальной картины. Мединский заверил, что те, кто будут числиться в списке, не смогут получить поддержку, пока не рассчитаются с долгами перед государством.

Это те «киножулики», которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать, — заключил министр.

«Доска позора» действительно появилась на сайте Минкульта, правда, почему-то без фамилий. Однако странности на этом не заканчиваются. На этом же сайте Министерства культуры есть перечень проектов, которые в настоящий момент в разработке. Среди них немало компаний с «доски позора». Так, например, первым же в «чёрном списке» стоит ООО «МЕДИА АРТ СТУДИО» с проектом «Герой (музыка на льду)». Учреждённый правительством РФ Фонд кино выделил на него 110 млн рублей. Долг этой компании — 74 933 277 руб. Также в настоящее время «МЕДИА АРТ СТУДИО» заканчивает работу над фильмом «Выжившая» об оказавшихся у террористов детях. Согласно «КиноПоиску», кино должно было выйти ещё в прошлом году. Однако в ноябре 2019 СМИ сообщали, что съёмки ещё идут в Астраханской области и что недавно площадку покинул режиссёр фильма Андрей Соколов, но картина всё равно должна выйти, теперь уже без него. На это кино Минкульт выделил 43 млн руб.

ekinobilet.fond-kino.ru

Другая фирма — ООО «Кинокомпания Спутник». На их фильм «Танцы на высоте» Фонд кино выделил 10 млн рублей возвратных и 20 млн — безвозвратных. При этом долг студии перед государством уже 30 млн рублей за фильм «Ночные стражи». «Танцы на высоте» должны выйти уже в этом году. Подобных примеров, если судить по сайту Министерства культуры, ещё много.

141 убыточный фильм

Напомним, Владимир Мединский стал министром культуры в 2012 году. Иными словами, на создание «доски позора» и запрета выделять миллионы рублей провальным кинокомпаниям потребовалось семь лет. Да ещё оказывается и запрет — всего лишь декларация благих намерений, а на деле средства проштрафившимся киношникам продолжали выделяться. NEWS.ru направил запрос в Минкульт по этому поводу, но там не смогли ответить к моменту выхода статьи.