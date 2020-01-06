Пока в Америке вручают «Золотые глобусы», в России свой успешный прокат продолжает картина «Холоп», ставшая одной из немногих отечественных лент, собравших более 1 млрд рублей. Причём на это ей потребовалась всего неделя. Впрочем, успешный период российского кинопроката скоро может закончиться. Приближаются дни, когда в кинотеатрах окажутся картины студий-«киножуликов», как назвал их министр культуры Владимир Мединский. Это компании, получившие господдержку на производство фильмов, но так и не вернувшие средства. Речь идёт о сотнях миллионов рублей. NEWS.ru выяснял, почему компании, не вернувшие бюджетные деньги, всё ещё получают от государства средства на съёмку кино.
«Доска позора»
О «киножуликах» Мединский
У нас будет в открытом доступе «доска позора», где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли, — сказал Мединский.
Министр добавил, что на всеобщее обозрение будут выставлены и фамилии лиц, которые имеют отношение к производству провальной картины. Мединский заверил, что те, кто будут числиться в списке, не смогут получить поддержку, пока не рассчитаются с долгами перед государством.
Это те «киножулики», которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать, — заключил министр.
«Доска позора» действительно появилась на
Другая фирма — ООО «Кинокомпания Спутник». На их фильм «Танцы на высоте» Фонд кино выделил 10 млн рублей возвратных и 20 млн — безвозвратных. При этом долг студии перед государством уже 30 млн рублей за фильм «Ночные стражи». «Танцы на высоте» должны выйти уже в этом году. Подобных примеров, если судить по сайту Министерства культуры, ещё много.
141 убыточный фильм
Напомним, Владимир Мединский стал министром культуры в 2012 году. Иными словами, на создание «доски позора» и запрета выделять миллионы рублей провальным кинокомпаниям потребовалось семь лет. Да ещё оказывается и запрет — всего лишь декларация благих намерений, а на деле средства проштрафившимся киношникам продолжали выделяться. NEWS.ru направил запрос в Минкульт по этому поводу, но там не смогли ответить к моменту выхода статьи.
Добавим, в 2019-м на ресурсе «Проект. Медиа» вышло
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