Начиная примерно с февраля нынешнего года в российских новостных лентах то и дело появлялись новости примерно следующего содержания: «В Татарстане женщину оштрафовали за фейк о коронавирусе», «Авторы пранка о коронавирусе в московском метро будут наказаны». Власти обосновывали штрафы просто — в такой сложной ситуации недопустимо сеять панику среди людей. И, недолго думая, ужесточили наказание: внесли изменения в уже существующую 236 статью УК и создали две новые — 207.1 и 207.2. По ним теперь смогут привлекать за «заведомо ложную информацию» о представляющих угрозу жизни обстоятельствах и о мерах по обеспечению безопасности. 31 марта Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении. Правозащитники уже называют новый закон мерой по прямому урезанию свободы слова. Что о нововведениях думают общественники и непосредственно сами журналисты, лидеры мнений — в материале NEWS.ru.

В Уголовном кодексе РФ уже была ч. 1 ст. 237 («Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей»), грозящая наказанием до двух лет лишения свободы. Но попасть под неё могло только должностное лицо, в чьи обязанности входит информирование населения и официальных ведомств о соответствующих угрозах. Кроме того, существует ч. 9 ст. 13.15 КоАП, в соответствии с которой распространение гражданами в информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка либо помех работе объектов жизнеобеспечения, карается штрафом до 100 тысяч рублей.



Санкция по новым статьям — 207.1 и 207.2 — строже, а охват их гораздо шире. Они вводят ответственность непосредственно за распространение информации, которая представляет угрозу для безопасности населения, и при этом официально будет признана ложной. Нарушение наказывается штрафом от 300 до 700 тысяч рублей или сроком до трёх лет, если вред здоровью не был причинён. В противном случае — штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или до трёх лет лишения свободы. Если в результате погибли люди — штраф от полутора до двух миллионов, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юристы правозащитной организации «Агора» называют принимаемые поправки цензурой. Они отмечают, что в новых статьях УК состав преступления образуют как и заведомо ложные сведения, так и просто оценка действий властей, которая не соответствует официальной.

Примечательно, что высказываться нельзя не только о глобальных событиях, но даже о ДТП на соседней улице, если ваше мнение не совпадает с позицией ГИБДД, — пишут они в своём Telegram-канале.

Заведомость и ложность информации будет доказываться очень просто — достаточно противоречить пресс-релизам органов власти, считают юристы.

Также они отмечают, что охват аудитории не будет учитываться: «наказываться будет и публикация в миллионном видеоблоге, и короткое сообщение или даже репост в родительском или рабочем чате».

Журналист Павел Пряников считает, что новые законы довольно сильно ударят по СМИ — вероятнее всего, усилится самоцензура, издания будут избегать таких громких тем.

Перед этим будут одно-два резонансных дела показательных, чтобы остальных научить. Формально-то можно привлечь десятки-сотни блогеров и изданий, но обставлено будет, я думаю, всё так: несколько показательных процессов. И сводить счёты будут в основном в регионах, потому что в Москве уже относительно научились противостоять таким решениям, и есть много правозащитных организаций, которые со СМИ работают, и адвокаты, которые руку набили на подобных делах. Павел Пряников публицист публицист

Пряников предполагает, что журналистика станет всё дальше уходить от актуальной повестки — в науку или культуру.

За событийную повестку будут браться только избранные издания, на которые не распространяется чёрная метка: в либеральном мире это «Эхо Москвы», «Дождь» и ещё издания, близкие к придворным, которым позволяется чуть больше, — утверждает он.

Кроме того, журналист не понимает, зачем вводить что-то новое в Уголовный и Административный кодексы, если в них уже есть статьи с аналогичным функционалом.

Всё и так уже есть в Уголовном и Административном кодексах нашей страны. Уже есть уголовная статья и о клевете, и об экстремизме, хотя и смягчённая, тем не менее там повторное наказание и лишение свободы предполагает. То есть в этих рамках можно было бы проводить работу, — уверен он.

Журналистка Екатерина Винокурова, напротив, считает, что такой закон в нынешней ситуации необходим — он поможет избежать паники.

Сейчас любые действия, которые провоцируют панику — это преступление. Когда я была на наводнении в Тулуне, мне местные блогеры пытались впарить тему, что никакой помощи не оказывается, КамАЗы вывозят трупы и так далее. Это была неправда. Если бы я это опубликовала, то получила бы кучу лайков, но на самом деле совершила преступление. И я советую сейчас ориентироваться максимально на официальные заявления властей. Потому что как бы не относились к этой власти, всё равно ни у одной власти мира нет цели нас поубивать. Екатерина Винокурова журналистка, член Совета по правам человека при президенте РФ журналистка, член Совета по правам человека при президенте РФ

Журналистка полагает, что общество сейчас напряжено до такой степени, что панику может спровоцировать любая информация, которая, в свою очередь, может привести к мародёрству и всеобщему хаосу.

А паника — это что? Во-первых, все ломанутся из Москвы. Это погромы в магазинах, грабежи. В Италии уже есть случаи мародерства. И любая публикация, допустим, о том, что движение продовольствия в Москву остановлено, — и начнётся массовый голод, спровоцирует реальную панику. Кто-то будет штурмовать магазины, пойдёт грабить, — рассуждает она.

Винокурова упомянула организацию «Альянс врачей», которая, по её мнению, сеет панику и лишь повышает тревожность. NEWS.ru пообщался с её руководителем — Анастасией Васильевой, в отношении которой уже организовали доследственную проверку. Женщину подозревают в распространении фейковой информации за слова о том, что медикам в больницах не хватает масок и других средств защиты, а также о том, что цифры зараженных коронавирусом якобы выше официальных.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Васильева уверена, что паника у людей, наоборот, возникает из-за недостаточной информированности.

Понимаете, информирован — значит вооружён, а у нас государство скрывает информацию от людей, медиков, чтобы не было паники. Так паника возникает от того, что граждане ничего не знают. И скрывая данные и не обеспечивая диагностикой, государство совершает преступление перед народом, и как раз оно создает фейки. Анастасия Васильева председатель «Альянса врачей» председатель «Альянса врачей»

В то же время конкретная уголовная статья, по признакам которой проводится проверка в отношении Васильевой, пока не называется. Ранее сообщалось, что её высказывания проверялись на предмет административного правонарушения.



1 апреля президент Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон об ужесточении наказания за так называемые «фейковые» новости.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.