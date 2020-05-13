Приложение «Социальный мониторинг» (СМ), созданное для контроля за соблюдением индивидуального карантина москвичей, накладывает необоснованные штрафы и порой превращает в ад жизнь тех, кто вынужден им пользоваться. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы людей, столкнувшихся с работой сервиса. Власти пока не предлагают понятного решения проблем, не до конца ясен и механизм обжалования незаконных санкций во время продолжающегося режима самоизоляции. Основываясь на данных «Социального мониторинга», по состоянию на 9 мая на москвичей наложено уже 35 тысяч штрафов — ни один из них не был обжалован и отменён.

Москвич Вячеслав Крикунов заболел простудой во второй половине апреля. По вызову приехал врач, взял анализ на COVID-19 и вручил постановление об обязательной двухнедельной изоляции — с 26 апреля по 6 мая. Как раз за неделю до этого мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, в соответствии с которым граждане с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус должны соблюдать самоизоляцию, как и заболевшие COVID-19. То же самое ограничение накладывается на тех, кто проживает с больными. Это означает, что гражданин не может покидать квартиру и контактировать с кем-либо, кроме проживающих с ним, а также должен установить приложение «Социальный мониторинг», разработанное специально для контроля за передвижением пациентов. Оно запрашивает не только геолокацию, но и несколько раз в день требует сфотографироваться на фоне интерьера, чтобы убедиться в том, что контролируемый находится дома. В инструкции указывается, что программа активируется в течение 24 часов, однако у Вячеслава это произошло только через трое суток. 14 дней он честно сидел дома, а 6 мая пошёл закрывать больничный.

Но в поликлинике из-за перепрофилирования перебои с бланками больничных листов, и у меня его до сих пор нет, — рассказывает Крикунов. — Но мне выдали выписку с печатями, что я здоров, и в электронной системе в компьютер занесли данные, что я уже выписан с больничного. Но тем не менее в приложении «Социальный мониторинг» после этого уже целую неделю за мной продолжается слежка. Приложение по-прежнему запрашивает у меня фото.

По словам Крикунова, приложение может целый день ничего не запрашивать и не присылать уведомлений, из-за чего человек туда попросту не заходит, а потом ему приходит штраф, видимо, за то, что он вовремя не отправил фотографию. При этом, как показала практика, фотографию можно отправить хоть из трамвая, хоть с улицы — никто не проверяет, но если её не отослать вовремя, придёт штраф. А может прийти и просто так.

Потом мне пришло три штрафа по 4 тысячи рублей — итого на 12 тысяч. И всё это за 5 мая, хотя я весь день просидел дома и никуда не выходил, — говорит собеседник NEWS.ru. — И непонятно, за что штраф? Никаких сообщений не было вообще. Штрафы я обнаружил случайно, когда зашёл на сайт мэра Москвы, причём не в разделе «Штрафы», а в «Счетах». Счёт выставил Главконтроль — та же организация, что и выставляет штрафы за нарушение ПДД по камерам.

Теперь, чтобы узнать, за что именно начислен штраф, Вячеславу придётся дождаться, когда ему придёт постановление по почте — в праздники этот сервис не работал. Техподдержка этого приложения тоже не даёт ответов, за что начислен штраф, и отправляет на телефон Главконтроля. Там отвечают, что оштрафованный может обжаловать санкцию после получения уведомления. После этого у него будет 10 дней на обжалование, однако Вячеслав не понимает, куда с жалобой идти — в Главконтроль или в суд, и примут ли у него заявление во время режима самоизоляции и частичного карантина.

По отзывам я смотрел, что у людей из-за сбоев в приложении 16-17 штрафов, — говорит Крикунов. — И каждый по 4 тысячи. Видел одну жалобу — человек получил штрафы на 68 тысяч рублей. На «Мосуслугах», mos.ru ведь не указывают, за что. Также я увидел в отзывах те же истории у огромного количества людей о том, что они вышли с больничного на работу, а система продолжает за ними следить и запрашивать фотографии. То есть система не знает, что они выписаны и выздоровели, и присылает штрафы. Наверняка есть люди, которые вообще не заходили на сайт госуслуг, они ведь даже не знают, что им выставлены штрафы. И сколько таких граждан — неизвестно.

На странице отзывов в сервисе Google Play действительно полно жалоб на приложение «Социальный мониторинг». Так, пользователь под ником Vadim Agapitov написал 9 мая, что у него программа просит прислать селфи каждые две-три минуты. Другие сообщают, что «СМ» тратит всю зарядку телефона за два часа, а во время звонка устройство нагревается так, что его тяжело держать в руках.

mos.ru

В свою очередь Наталья Рябова пишет о такой же проблеме, с которой столкнулся Вячеслав Крикунов. Её больничный был закрыт 9 мая, но приложение спустя 30 часов продолжает запрашивать фотографии. Она позвонила в службу техподдержки «Социального мониторинга». Женщине ответили, что данные о снятии карантина к ним не поступали, и посоветовали обратиться в Контрольное управление Москвы. Там же сказали, что нужно обратиться в техподдержку «Социального мониторинга», куда информация о закрытии больничного поступает в течение 12 часов. На сам отзыв в Google Play ей ответил представитель госучреждения «Информационный город»: «Информация о статусе Вашего карантина может приходить с задержкой в связи с повышенной нагрузкой на медицинскую систему города Москвы».

Ужасное приложение! — пишет Елена Маркелова. — Установила, всё соблюдала, геолокация передаётся, фото отсылала и в 5 часов утра, и поздним вечером. Всё равно 5 мая был выставлен штраф в размере четырёх тысяч рублей. За что??? Кто в ответе за выставленные вами штрафы? Из-за ваших технических сбоев выставлен штраф! Концов не найдёшь, гоняют по кругу, переключая с одного на другой номер, сущий ад!!!

Некоторые пользователи сообщают, что не выходя из дома люди получают по несколько штрафов за день. У других не получается зарегистрироваться в приложении или даже отправить запрашиваемое фото. К некоторым москвичам после ложного сообщения о нарушении ими карантина приходит участковый, а приложение продолжает сигнализировать о нарушении, хотя больной находится дома.

В мэрии Москвы за несколько дней не ответили на запрос NEWS.ru о том, какова причина таких сбоев, проводятся ли работы для исправления недостатков приложения и как москвичи могут оспорить необоснованно наложенные штрафы.



В середине апреля NEWS.ru подробно писал о том, как профильные чиновники Москвы продемонстрировали полную некомпетентность в попытке внедрить программы для киберслежки за людьми на карантине. Редакция выяснила, кто отвечал за создание приложений, узнала у экспертов их примерную стоимость, а также попыталась понять, какие перспективы есть у этих систем.



В подготовке материала принимала участие Марина Ягодкина.