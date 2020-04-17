Вскоре после введения карантинных мер для борьбы с COVID-19 в России власти анонсировали несколько IT-приложений для наблюдения как за заболевшими, так и здоровыми гражданами. Однако цифровые средства, которые должны были помочь контролировать расширение пандемии, так толком и не заработали. Редакция NEWS.ru выяснила, кто отвечал за создание приложений, узнала у экспертов их примерную стоимость, а также попыталась понять, какие перспективы есть у этих систем электронной слежки.

Стоимость назвать отказались

11 апреля в магазинах приложений Play Market и App Store появилось приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое должно выдавать QR-коды для «легального» выхода на улицу во время самоизоляции.

Новость о запуске приложения вызвала у многих наблюдателей недоумение. Мэр Москвы Сергей Собянин до этого анонсировал выдачу через сайт мэрии пропусков для поездок на автомобиле, но детали процедуры не разъяснялись. Приложение также нельзя было найти с помощью поиска на портале «Госуслуг», хотя программа при запуске предлагает авторизоваться через аккаунт именно на этом сервисе. Если пройти процедуру регистрации, то приложение, «задав вопросы» о самочувствии пользователя, «попросит» указать адрес фактического проживания и сделать фотографию с паспортом в руке. Также в нём предлагается назвать цель выхода из дома, при этом функция геолокации отсутствует.

Воспользоваться приложением немедленно призвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, разместивший соответствующий пост на своей странице в Facebook. В комментариях люди недоумевали, как выходить из дома с кнопочными телефонами, зачем публиковать фото лица и паспорта, а также задавались вопросом, будет ли обеспечиваться безопасность и сохранность личных данных.

Спустя сутки после появления приложения в Play Market и App Store Минкомсвязи сообщила, что оно «может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы)».

В Москве же, которая первой в России столкнулась с коронавирусом, уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу. В ближайшее время с целью точного информирования о таком порядке работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» появятся специальные уведомления, — говорится в публикации министерства.

13 апреля СМИ сообщили, что специалисту по IT-безопасности Дмитрию Артимовичу удалось «очень легко» обмануть систему по контролю за соблюдением москвичами режима самоизоляции «умный город». Артимович получил пропуск для передвижения по столице по выдуманному адресу «ЖОПА, д. 1». Адрес программист ввёл в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Моё мнение — всё это просто распил бюджета. Эти приложения, что у мэрии, что у Минкомсвязи, по сути, абсолютно бесполезны. Что мешает гражданину на листе бумаги написать: «Меня зовут так-то, номер моего паспорта такой-то, я иду туда-то»? Вот и всё, что делает это приложение. Для чего оно вообще? Дмитрий Артимович специалист по IT-безопасности специалист по IT-безопасности

По словам эксперта, несмотря на бессмысленность приложения, скорее всего, на него был выделен «приличный» бюджет. Как правило, подобные проекты государство заказывает за миллионы рублей, предполагает Артимович, с которым пообщался NEWS.ru.

Можно было бы создать приложение, через которое каждый россиянин мог бы сообщить в случае необходимости, что он попал в беду, не может выйти из дома, остался без средств существования и еды. В таком приложении был бы смысл. И чтобы можно было бы, например, зарегистрироваться на получение МРОТ, чтобы не надо было нести кучу справок, которые люди непонятно как сейчас получат, когда компания остановлена, а бухгалтерия не работает. К тому же больше людей сидело бы дома, — рассуждает эксперт.

«Госуслуги СТОП Коронавирус» в числе прочих разрешений просит доступ к данным Интернета, возможность отключать спящий режим и просматривать сетевые подключения. В пресс-службе губернатора Московской области NEWS.ru сообщили, что для того, чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 метров от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована. В аппарате Андрея Воробьёва добавили, что для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье усилены патрули полиции, Росгвардии и ГИБДД. На вопросы о безопасности и проблеме отсутствия у всех жителей региона необходимых смартфонов в пресс-службе не ответили.

В свою очередь в Минкомсвязи редакции заявили, что «Госуслуги СТОП Коронавирус» создало дочернее предприятие Ростелекома — «РТ Лабс». Стоимость работ в ведомстве называть отказались. Согласно данным портала «ГосЗатраты», министерство и Ростелеком не заключали в последнее время контрактов с предприятием.

В «РТ Лабс» редакции ответили максимально лаконично.

Мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» было разработано в экстренном порядке в кратчайшие сроки, — сообщила в письме начальник управления внешних коммуникаций Ирина Зотова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработки внедряются

Выход на улицу по QR-кодам в Москве так и не введён. Не прибегают власти и к каким-то альтернативным средствам, хотя много о них говорят. Тем временем прошла уже половина из объявленного в связи с пандемией «карантинного месяца». Интернет-эксперт и автор Telegram-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников заявил NEWS.ru, что всё дело в том, что власти, в частности департамент информационных технологий Москвы, столкнулись с непривычной для себя ситуацией, поэтому пока налицо их неэффективность.

Считаю, что политическая воля реализовать «отслеживающие» меры есть. Проблема в том, что мэрия Москвы, да и вообще российская власть не умеет работать в таком формате, в котором сейчас требуется: сжатые сроки, невозможность распланировать бюджет, чтобы методично его распилить. В таких условиях ни мэрия, ни подрядчики работать не умеют. Владислав Здольников автор Telegram-канала «IT и СОРМ» автор Telegram-канала «IT и СОРМ»

По мнению эксперта, даже до конца эпидемии, если она, как прогнозируют, продержится ещё несколько месяцев, власти всё равно не успеют создать серьёзное приложение по слежке. Однако эти наработки будут использоваться в дальнейшем.

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк в беседе с NEWS.ru напомнил о существовании в Москве обширной системы камер с функцией распознавания лиц. Ранее мы уже писали о том, что москвичей с подозрением на коронавирус фотографировали и включали в базу для дальнейшего отслеживания с помощью этой системы.

Распил распилом, но определённые технические разработки внедряются, в первую очередь, в Москве. Тема ведь возникла не в этом году, и на подобные средства уже выделяли десятки миллиардов рублей. Москва уже давно закупает камеры с распознаванием лиц и стала третьим городом в мире по количеству таких устройств — у нас их уже более 100 тысяч. Артем Козлюк Руководитель «Роскомсвободы» Руководитель «Роскомсвободы»

Козлюк отмечает, что пока система не доведена до совершенства.

Случается много ошибок, особенно если человек, так сказать, нерусской национальности — азиат, чернокожий. Однако система обучаема. Всё это опасно — у населения нет контроля за тем, как распознавание лиц работает, как хранятся данные, в том числе и те, которые вводятся гражданами сейчас в «коронавирусные приложения». Как известно, у нас различные базы силовых ведомств легко купить, вот и с информацией с камер, скорее всего, будет так же, — уверен эксперт.

По мнению главы «Роскомсвободы», электронные пропуска противоречат Конституции.

Что касается различных цифровых пропусков, то они сейчас юридически неправомерны, так как у нас не введён режим чрезвычайной ситуации. А что с ними будет после пандемии? Уверен, что после ухода болезни никуда все средства по слежке не уйдут, а будут только сильнее развиваться, — считает Козлюк.

Что там у…?

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Чтобы полностью осознать некомпетентность властей в вопросе киберслежки, лучше всего сравнить Россию с другими странами. Так, после введения карантина в Израиле его нарушителям стали приходить уведомления на телефоны: «Вы должны немедленно отправиться в изолятор на 14 дней, чтобы защитить родственников и общественность».

Первое время израильский Минздрав публиковал детальные списки перемещений пациентов с подтверждённым COVID-19 — вплоть до момента изоляции. У жителей страны вынесение их личных данных в публичное пространство, естественно, вызывало недовольство. По этой причине позже Министерство здравоохранения выпустило новое мобильное приложение под названием «Маген» («Щит»). Оно автоматически накладывает карту перемещений пациентов с коронавирусом на карту передвижений каждого пользователя. В случае выявления точек пересечения пользователь предупреждается об опасности заражения. Ему рекомендуют позвонить в больницу и самоизолироваться. Таким образом, появился дополнительный стимул устанавливать приложение даже у граждан, чьё здоровье не вызывает подозрений. По данным портала Jewish.ru, в Минздраве Израиля заверили, что информация о передвижениях пользователей приложения хранится только на их личных телефонах и лишь сверяется с обновлёнными эпидемиологическими данными.

Эта новинка даст каждому из нас возможность быстро и точно узнать, не контактировали ли мы с человеком, заражённым коронавирусом. А значит, мы сможем остановить распространение вируса и защитить своих близких, – приводит портал слова пресс-секретаря ведомства Эялья Басона.

Газета The Washington Post отмечает, что крупные IT-компании вроде Google и Facebook вели переговоры с властями США об использовании данных о местоположении их пользователей. Эта информация якобы необходима американскому Минздраву для борьбы с COVID-19. Похожие меры принимала и Южная Корея.

В России же, видимо, из-за казуса с собственными IT-разработками московские власти прибегли к излюбленному и надёжному способу контроля, который улучшать уже некуда. 15 апреля спешивших на работу посетителей метро ждал неприятный сюрприз. При входе на станции у всех граждан стала проверять документы полиция, что привело к возникновению очередей, в которых было уже явно не до соблюдения социальной дистанции. Аналогичная ситуация возникла на дорогах при въезде в столицу. Спустя день, после волны критики, от этого подхода власти отказались.