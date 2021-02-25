Новый Навальный: брянский активист попал под суд за клевету на ветерана

Депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет по госстроительству и законодательству поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, сообщила 24 февраля журналистам один из авторов законопроекта Ирина Яровая. Оскорбление участников ВОВ будет квалифицировать отдельная статья Уголовного кодекса. Срок лишения свободы, по задумке законодателей, может составить до пяти лет. Эта инициатива появилась на фоне процесса над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого 20 февраля признали виновным в клевете на 95-летнего фронтовика Игната Артёменко. В Брянске по аналогичному обвинению вскоре начнётся процесс над местным жителем Сергеем Масловым, дело на которого завели в октябре 2020 года. Как и Навального, его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Василия Богомаза — умершего четверть века назад отца нынешнего губернатора Брянской области Александра Богомаза. Подробности дела — в материале NEWS.ru.

Убеждение или утверждение?

Поводом для обвинения Сергея Маслова в клевете на ветерана войны (ч. 5 ст. 128.1 УК), стал ролик на YouTube, в котором он рассуждает о судьбе Василия Богомаза. Известно, что красноармеец попал в плен к немцам в мае 1942 года и был отправлен в фашистский лагерь «Шталаг-326». В видео Маслов задаётся вопросом: «Как еврей, комсомолец и офицер выжил в этом лагере?», намекая на сотрудничество Богомаза с контрразведкой «Абвера», который находился при лагере. Следователи усмотрели в этих рассуждениях клевету на ветерана войны, который официально не был обвинён в работе на нацистов. Василий Богомаз — отец нынешнего губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Маслов — бывший кадровый офицер, пенсионер Минобороны. В пресс-релизе Следственного управления СК РФ по Брянской области его назвали блогером, но сам фигурант открещивается от этого статуса, говоря, что не имеет никаких аккаунтов с соответствующей аудиторией. Ролик об отце брянского губернатора был выложен на YouTube-канале «Вдребезги-32 Народный», автором которого Маслов не является. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

В ходе расследования дела проведена комплексная лингвистическая и психологическая экспертиза, на неё также составлена рецензия (есть в распоряжении NEWS.ru).

Никто из экспертов не утверждает, что я утверждал [о том, что Богомаз сотрудничал с «Абвером»]. Даже наши продажные эксперты из Брянска сказали, что я не утверждал, а убеждал. А судят за утверждение ложного факта, которого не существовало. В соответствии с пленумом Верховного суда, каждый гражданин имеет своё мнение, это не считается уголовно наказуемым деянием, — говорит Маслов.

Позже фигурант дела обратился в московскую «Саморегулируемую организацию судебных экспертов». Согласно их рецензии, экспертиза выполнена Ольгой Гагиной и Екатериной Губаренковой — специалистами из Брянской лаборатории судебной экспертизы — «на низком профессиональном уровне». Также рецензенты отмечают, что эксперты вышли за пределы своей компетенции: по их мнению, они не имели права проводить фоноскопическую экспертизу, ориентируясь на видеозапись. Для проведения фоноскопической экспертизы специалисты должны пройти соответствующую сертификацию, которой у брянских экспертов не было. Таким образом, считают рецензенты, заключение Брянской лаборатории не может считаться допустимым доказательством.

Александр Богомаз присутствует в деле лишь косвенно. На Маслова пожаловалась его сестра прямо на личном приёме у прокурора Брянской области Александра Войтовича. Обвиняемый считает, что возбуждённое против него дело — это ни много ни мало заказ главы региона. В фальсификации расследования, по словам Маслова, принимал участие в том числе Войтович, который «исполнил заказ». Обвиняемый указывает также на процессуальное нарушение в ходе расследования: дела о клевете подследственны отделу дознания МВД, но дело о клевете на Богомаза расследовал Следственный комитет.

Исходя из всего этого, следует, что заказ имеет место быть. У меня с Богомазом, с Войтовичем, с [Максимом] Лукичёвым (руководителем следственного управления СК РФ по Брянской области. — NEWS.ru) крайне негативные отношения по их деятельности. Председателя Брянского облсуда Евгения Быкова убрали в октябре 2020 года — стало полегче, — рассуждает он.

Ветеран войны Василий Богомаз, вокруг которого закрутилась вся история, умер ещё в 1996 году. Однако процессуальная норма позволяет возбуждать дела о клевете в том числе на умерших людей по заявлению родственников.

Все архивы в США

Маслов признаёт, что документов, которые могли бы подтвердить связь Богомаза-старшего с «Абвером», у него нет. Дело в том, объясняет он, что «Шталаг-326» в апреле 1945 года освободили американские войска антигитлеровской коалиции. Соответственно, все документы хранятся в архиве США. Доступ к ним могут получить либо родственники, либо представители власти. По словам Маслова, он предлагал следователям запросить документы в архиве, но этого сделано не было.

Zamir Usmanov/Global Look Press

19 февраля стало известно, что следствие по делу Маслова завершено и материалы направлены в суд.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в результате ожесточённых боёв с применением немцами нервнопаралитического газа в районе города Керчь ветеран Великой Отечественной войны попал в фашистский лагерь «Шталаг-326» с другими красноармейцами. В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям, позже осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», — сказано в пресс-релизе СК РФ по Брянской области.

Маслов же утверждает, что дело о клевете ни в одном суде ещё не зарегистрировано. Обвиняемый отмечает, что, согласно УПК, оно должно рассматриваться мировым судьёй, а не в районном суде. Однако Маслов не согласен слушать дело в Брянске: на его взгляд, губернатор Богомаз имеет явную личную заинтересованность, и у него есть возможность влиять на исходное решение. Обвиняемый намерен писать ходатайство в Верховный суд об изменении территориальной подсудности: он хотел бы рассматривать дело в соседней Калуге, но не в Орле или в Смоленске, так как туда неудобно добираться.

Кроме того, фигурант собирается заявить ещё два ходатайства: об исключении брянской экспертизы из материалов дела, а также о прекращении уголовного дела.