Минус 75 млн рублей на карте: сторонники Навального обратились в Страсбург

Правозащитники из организации «Агора» подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 32 жалобы на арест счетов сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального в разных российских субъектах. Они просят признать блокировки своих накоплений политически мотивированными, поскольку оспариваемые действия производились в рамках уголовного дела об отмывании денег, но сторонники политика не имеют какого-либо процессуального статуса, кроме свидетельского. На какой результат рассчитывают адвокаты и активисты — в материале NEWS.ru.

В начале октября стало известно, что адвокаты «Агоры» обратились в ЕСПЧ с жалобами. В 2019 году российский суд заморозил деньги более 90 активистов из регионов в рамках дела об отмывании средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Представитель одного из заявителей, адвокат Ирина Хрунова в разговоре с NEWS.ru пояснила, что главная цель обращения в ЕСПЧ — признать аресты счетов политически мотивированными.

Все эти действия — обыски, аресты счетов — политически мотивированное воздействие на людей, которые сотрудничают с Навальным в регионах. Ирина Хрунова адвокат адвокат

Она уточнила, что вместе с этим не просит снять арест со счетов активистов. Адвокат отмечает, что в случае положительного решения ЕСПЧ будет пытаться в российских инстанциях добиваться разморозки депозитов со ссылкой на решение суда в Страсбурге.

Хрунова говорит, что сотрудники штабов не являются ни обвиняемыми, ни подозреваемыми, ни ответчиками по гражданскому иску. Они вызывались на допросы и проходят по делу в статусе свидетеля. Почему следствие решило арестовать их счета, она затруднилась ответить, но предположила, что силовики увидели взаимосвязь в том, что Навальный отправлял деньги на депозиты своих штабов в регионы.

В общей сложности на данный момент заморожено около 200 счетов. В таком состоянии они находятся с августа 2019 года. Арест неоднократно продлевался, в последний раз — до 3 ноября 2020-го.

Мы также пообщались с волонтёром штаба Навального в Санкт-Петербурге Даниилом Кеном. Его личный счёт также был заблокирован. Он объяснил, что арест наложен технический, причём на определённую сумму — 75 млн рублей.

Алексей Навальный Сергей Булкин/NEWS.ru

У меня на счету минус 75 млн рублей, такой же минус отображается у всех остальных ребят, у кого арестовали счета. Причём если поступают деньги, то вся сумма сразу списывается. То есть карта работает, по факту ей можно пользоваться, но минус 75 млн никуда не деваются, — говорит он.

Даниил признаётся, что есть определённые неудобства в том, что банковской картой практически невозможно пользоваться, и хотелось бы скорее «разморозить» её. Однако, по его словам, в первую очередь хочется восстановить справедливость, ведь это общественно важно. К тому же, подчёркивает Кен, в арестах очевиден политический мотив.

Молодой человек добавляет, что его лишь однажды вызывали на допрос в Следственный комитет — в день обысков в региональных штабах, 12 сентября 2019 года.

Спрашивали про знакомство с Навальным, Волковым и ключевыми людьми из команды, знаю ли я, кто де-факто осуществляет руководство, как финансируются ФБК и штабы, через какие юрлица. В 2019 году, думаю, попал под каток, потому что читал лекции как муниципальный депутат для наших кандидатов на муниципальных выборах (в Петербурге. — NEWS.ru), — рассказывает Даниил.

Адвокат Зелимхан Бициев пояснил, что следствие вправе просить об аресте любого имущества, которое оно посчитает причастным и относимым к расследуемому делу. Однако суд, принимая решение об аресте, должен объяснить, каким образом тот или иной человек и его счета могут быть замешаны в преступлении.

При этом на практике отсутствие процессуального статуса не создаёт препятствий для следствия и суда для ограничения имущественных прав. Суд зачастую выносит свои решения, основываясь на политическое волеизъявление отдельных лиц. И это серьёзная проблема российской судебной системы — отсутствие независимости, объективности и беспристрастности. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Адвокат сомневается, что даже если решение ЕСПЧ будет вынесено в пользу заявителей, то это сможет как-то повлиять на разблокировку счетов. Он также напомнил об изменениях в Конституции, согласно которым теперь решения российских судов имеют приоритетное значение по отношению к международным.

Дело об отмывании денег (ч.4 статьи 174 УК) против Алексея Навального и ФБК возбудили в августе 2019-го. Следствие полагает, что сотрудники фонда, а также близкие люди к ФБК в течение 2016-2018 годов якобы легализовали крупную сумму денег — около 1 млрд рублей. Средства, по версии силовиков, были получены от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте. Наличные вносились на счета нескольких банков через банкоматы, а затем переводились на счета фонда.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш позже уточнила, что СК счёл отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли. Пожертвования фонду часто приходили в криптовалюте. Ярмыш заявила, что наличные никогда не вносились и назвала это «прямым враньём СК». По её словам, согласно материалам уголовного дела, фигурирует сумма в 75 млн.

В сентябре 2019 года следователь по делу об отмывании денег Рустам Габдулин ходатайствовал перед Басманным судом об аресте суммы в 75 млн рублей на счетах людей из разных российских городов. Инстанция согласилась с ходатайством. Всего по сей день заморожены 192 счёта.