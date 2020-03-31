Вечером 29 марта московские и подмосковные власти объявили о всеобщей самоизоляции для граждан начиная со следующего дня в связи с пандемией коронавируса. Выход на улицу разрешён только в нескольких случаях: поход за продуктами в ближайший магазин или за лекарствами в аптеку, угроза жизни или здоровью, поход к врачу, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, поездки на работу. Позже появилась информация о специальных QR-кодах, которые горожане смогут получить после регистрации на сайте мэра — там нужно будет указать фактическое место проживания. Это будет своего рода пропуском, который необходимо будет показывать полиции при требовании. За нарушение правил карантина планируется ввести штрафы. Что делать и как вести себя обычным гражданам и какие правовые основания есть для введения подобных мер — в материале NEWS.ru.

Какие правовые основания есть у запрета выходить из дома?

Спустя сутки после опубликования указа каких-либо более подробных разъяснений не последовало. Однако стало известно, что правительство утверждает размер штрафов за нарушение карантина. Планируется, что за первичное нарушение режима самоизоляции граждане должны будут заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, за повторное — от 150 до 300 тысяч. Изменения вносятся в КоАП — статью 6.3. «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Адвокаты Александр Пиховкин и Максим Пашков отмечают, что они понимают необходимость ограничительных мер, однако это не значит, что они должны вводиться без оглядки на действующие законы.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Адвокат Пиховкин называет сложившуюся ситуацию в правовом поле цугцвангом — когда любое действие лишь усугубляет положение. По его словам, сложно говорить о законности принимаемых мер.

Мы находимся в ситуации выбора между плохим и очень плохим. Ограничение прав спорным указом мэра Москвы, возможно, не идеально, но оно всё же лучше введения режима чрезвычайного положения. В этом и состоит опасная ловушка. Александр Пиховкин адвокат адвокат

Пиховкин, в свою очередь, считает, что ограничения на данный момент вполне оправданны, однако после того, как угроза пандемии минует, это может создать опасный прецедент — права граждан могут начать ограничивать внезаконными методами при любых сложных обстоятельствах.

Кроме того, очень важно, чтобы после отмены ограничений степень прав и свобод вернулась хотя бы на прежний уровень. К сожалению, в этом есть разумные сомнения, — утверждает юрист.

Адвокат Пашков говорит, что в реальной жизни существуют два режима — законности и «того, как все происходит на самом деле». Если обращаться к закону, то указы мэра Москвы и других субъектов не имеют юридической силы, так как противоречат Конституции, утверждает он. Так, 55 статья гласит, что для ограничения передвижений граждан необходимо принять отдельный федеральный закон, а статья 56 — что отдельные права и свободы (куда входит и право на передвижение) могут быть ограничены лишь в условиях чрезвычайного положения.

Ни в одном законе нет понятия «самоизоляция». Если нет понятия, нет и оснований для задержаний. Максим Пашков Адвокат Адвокат

Пашков также отмечает, что если меры по самоизоляции окажутся долговременными — более одной-двух недель — они могут быть чреваты всплеском уличной преступности. Он приводит в пример самозанятых людей, которые сейчас остались без заказов, а, соответственно, без средств к существованию, а также упоминает трудовых мигрантов из стран Средней Азии, которые лишились работы и денег, к тому же не могут уехать к себе домой из-за закрытия границ.

Как себя вести в такой ситуации обычным людям?

Штаб правовой помощи по коронавирусу, созданный правозащитной организацией «Агора», в сложившейся ситуации рекомендует следующее. В связи с указом мэра возникли вопросы по поводу московской регистрации — ведь у многих её нет. Юристы Агоры разъясняют, что указ не предписывает обязательно находиться по месту своей постоянной регистрации, главное — не покидать место своего фактического проживания.

Указ мэра охватывает граждан, которые находятся временно или постоянно на территории Москвы — без привязки к факту регистрации или ее отсутствия. Из текста указа также не следует, что ограничения каким-либо образом затронут права тех, кто проживает в Москве без официальной регистрации и на съёмных квартирах, — говорится в Telegram-канале штаба правовой помощи.

Также они подчеркивают, что гражданин не обязан знать, какой магазин к его дому ближайший.

Так как ограничения в указе направлены на ограничения бесцельного перемещения по городу или заведомо необоснованных поездок на дальние расстояния, то если гражданин и посетит магазин «А», расположенный чуть дальше, чем магазин «Б», то ввиду отсутствия умысла будет считаться формально не нарушившим новые запреты мэра, — утверждают юристы.

Передвигаться по городу на личной машине или на такси, выезжать за его пределы указ не запрещает.

Кто и как будет отслеживать выполнение указа?

До введения QR-кодов контролировать ситуацию поручено полицейским патрулям. В соцсетях уже разошлась памятка, как действовать, если на улице будут замечены группы «от двух и более лиц». Достоверность её не подтверждена, впрочем ничего экстремального в ней нет. Согласно этой «инструкции», полицейские якобы должны проверять парки, детские и спортплощадки, набережные, зоны выгула собак, дворы, парковки, гаражи и так далее. Если правоохранители заметят двух и более человек, идущих вместе, и если выяснится, что они вышли из дома без острой необходимости, то их попросят тут же вернуться домой. У тех, кто откажется выполнять требование, попросят документы и составят протокол об административном нарушении. Если же человек откажется и от этого, памятка разрешает полицейским увозить его в участок и составлять протокол уже там.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Как будут действовать QR-коды?

QR-код — это машиночитаемый набор данных. При этом максимальный объём информации в этом коде ограничен примерно четырьмя тысячами символами латиницей, либо текстом на русском языке объёмом до 2,9 тысяч символов. Предполагается, что москвичи добровольно должны будут зарегистрироваться на сайте мэра, предоставив данные о месте фактического проживания. Затем можно будет оставить заявку на выход из дома, а сам код будет одноразовым. Юристы «Агоры» предупреждают о высокой вероятности ошибок и сбоев в программе — из-за слишком быстрой разработки, участии в этом финансово незаинтересованных госслужащих, а также из-за большой нагрузки на сайт, ведь регистрацию предстоит одновременно пройти более 10 млн человек.

Московские власти пообещали разработать систему QR-кодов уже к концу текущей недели. Максим Пашков говорит, что в нормальных условиях подобные нововведения обсуждаются и внедряются годами. Также он обращает внимание на то, что коды не регламентированы на данный момент никаким нормативными актами, в законодательстве нет такого понятия как «QR-код».

Не могу отрицать того варианта, что после завершения пандемии личные данные, оставленные гражданами, могут передаваться из одного ведомства в другое и применяться уже совершенно для других целей, например, для оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, нет уверенности в том, что данные в программе будут достаточно защищены и не попадут в руки злоумышленников, — рассуждает юрист.

По мнению Александра Пиховкина, в самом коде «нет никакого отрицательного наполнения». Его потенциальная опасность состоит в том, что личные данные могут в дальнейшем использоваться как товар.

На момент написания текста режим полной самоизоляции, кроме Москвы и Московской области, ввели более двух десятков регионов.