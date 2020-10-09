Жительницу Москвы задержали при попытке продажи ребёнка

https://static.news.ru/photo/5c70370a-0a19-11eb-8447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Москве задержана женщина, которая пыталась продать своего ребёнка. На вырученные средства она намеревалась купить сапоги.

Женщина оценила ребёнка в 300 тысяч рублей и переписывалась в соцсетях с несколькими потенциальными покупателями. В итоге в роли таковых выступили активисты движения «Альтернатива». Перед «сделкой» они предупреждали мать о «плохих последствиях», но она заявила, что попала в тяжёлую ситуацию и ей нужны деньги.

О намерениях женщины знала её сестра. Та обсуждала с ней, какие сапоги купит себе после продажи ребёнка.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать с поличным во время передачи денег. В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга разместил в интернете объявление о продаже собственного сына. Ребёнка он оценил в 900 млн рублей.