Семеро жителей Ульяновска были госпитализированы с сильным кровотечением, которое предположительно вызвано отравлением подсолнечным маслом.
В числе пострадавших пятеро взрослых и двое детей. По сведениям местных СМИ, один из отравившихся скончался.
В Минздраве региона пояснили, что все пострадавшие употребляли в пищу масло домашнего производства, приобретённое у одного и того же производителя.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, сообщает
Ранее News.ru писал о массовом отравлении в Якутии. Около 20 человек попали в больницу после обеда в одном из кафе города Вилюйска. В отношении руководства заведения возбуждено уголовное дело.