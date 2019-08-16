https://static.news.ru/photo/b597a2e0-c001-11e9-a880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семеро жителей Ульяновска были госпитализированы с сильным кровотечением, которое предположительно вызвано отравлением подсолнечным маслом.

В числе пострадавших пятеро взрослых и двое детей. По сведениям местных СМИ, один из отравившихся скончался.

В Минздраве региона пояснили, что все пострадавшие употребляли в пищу масло домашнего производства, приобретённое у одного и того же производителя.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, сообщает Life .

Ранее News.ru писал о массовом отравлении в Якутии. Около 20 человек попали в больницу после обеда в одном из кафе города Вилюйска. В отношении руководства заведения возбуждено уголовное дело.