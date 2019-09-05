250-килограммовую авиабомбу и реактивный снаряд залпового огня обнаружили местные жители в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах Чечни. Спасатели увезли опасные находки на полигон и уничтожили.
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Как писал News.ru, в одной из пятиэтажек подмосковного города Мытищи было обнаружено взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов нашли бомбу в ходе обысков в одной из квартир. Жителей подъезда сразу же эвакуировали, а взрывное устройство обезвредили и увезли. Как оказалось позже, оно было самодельным.