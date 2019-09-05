https://static.news.ru/photo/3c09bd9e-cfe4-11e9-96e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС

250-килограммовую авиабомбу и реактивный снаряд залпового огня обнаружили местные жители в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах Чечни. Спасатели увезли опасные находки на полигон и уничтожили.

Как передаёт «Ридус», для их обезвреживания прибыли специалисты из Ростова-на-Дону. Бомба и снаряд были в рабочем состоянии и, несмотря на то, что пролежали в земле около 20 лет, могли сдетонировать в любой момент.

Как писал News.ru, в одной из пятиэтажек подмосковного города Мытищи было обнаружено взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов нашли бомбу в ходе обысков в одной из квартир. Жителей подъезда сразу же эвакуировали, а взрывное устройство обезвредили и увезли. Как оказалось позже, оно было самодельным.