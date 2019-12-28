https://static.news.ru/photo/2b9295f2-2968-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: komi.sledcom.ru

Местный житель погиб в Воркуте после того, как застрял в форточке. Таким образом он пытался покинуть дом.

Согласно предварительным данным, перед смертью 56-летний погибший употреблял алкоголь. Смерть могла наступить от переохлаждения.

В СУ СК по Коми сообщили, что по факту происшествия началась проверка, передаёт «КомиОнлайн».

Ранее NEWS.ru писал, что ученица 11-го класса одной из школ Воскресенска умерла во время сдачи норм ГТО во Дворце водного спорта «Дельфин». Инцидент произошёл 26 декабря, в день рождения девушки, которой исполнилось 17 лет.