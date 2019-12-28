Местный житель погиб в Воркуте после того, как застрял в форточке. Таким образом он пытался покинуть дом.
Согласно предварительным данным, перед смертью 56-летний погибший употреблял алкоголь. Смерть могла наступить от переохлаждения.
В СУ СК по Коми сообщили, что по факту происшествия началась проверка,
Ранее NEWS.ru писал, что ученица 11-го класса одной из школ Воскресенска умерла во время сдачи норм ГТО во Дворце водного спорта «Дельфин». Инцидент произошёл 26 декабря, в день рождения девушки, которой исполнилось 17 лет.
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