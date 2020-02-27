https://static.news.ru/photo/679b6c3c-5955-11ea-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Липецка напал с ножом на жену и двоих дочерей четырёх и 11 лет. В результате младшая девочка погибла.

После резни мужчина попытался поджечь квартиру, а затем покончил с собой. Его супруга и старшая дочь госпитализированы. Состояние ребёнка медики оценивают как крайне тяжёлое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно предварительной версии следствия, причиной инцидента могла стать ссора между супругами.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил управлению ведомства по Липецкой области тщательнейшим образом установить все обстоятельства произошедшего и подробно доложить о ходе расследования, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 22-летний житель столицы зарезал своих родителей и бабушку. Первоначально он не смог объяснить своих мотивов, а затем заявил следователям, что причиной убийства стала ссора.