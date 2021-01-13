Житель Кургана сорвался с высоты 18-го этажа, пытаясь сделать красивое фото

https://static.news.ru/photo/463ec4cc-559d-11eb-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: 45.mchs.gov.ru

Молодой житель города Кургана госпитализирован с тяжелейшими травмами после падения с уровня 18-го этажа. Парень забрался на башенный кран, по некоторым данным, чтобы сделать эффектное фото.

Инцидент произошёл рано утром 13 января на одной из стройплощадок Заозёрного района. Звонок на пульт дежурного экстренных служб поступил примерно в шесть часов. Предположительно, помощь вызвал кто-то из очевидцев.

В какой-то момент отчаянный фотограф не удержался на высоте, сорвался и упал на площадку башни крана, это примерно уровень пятого этажа. Лишь чудом он остался жив и даже не потерял создание, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Спасатели оказали юноше первую медицинскую помощь, наложили шины, закутали в тёплые вещи, после чего с помощью троллея и альпинистского снаряжения сняли с площадки и передали реаниматологам.

Операцию осложняли экстремальные погодные условия. В городе в тот момент был сильный ветер, а мороз способствовал тому, что железные конструкции оказались покрыты льдом.

Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту ЧП, а медики борются за жизнь пострадавшего.

Ранее в Московском метрополитене, как писал NEWS.ru, ребёнок упал на рельсы на станции «Бабушкинская», однако машинист успел вовремя остановить состав.