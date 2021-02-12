Житель Костромы зарезал и распилил свою сожительницу

https://static.news.ru/photo/bfaca60a-6ecd-11eb-a5db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Костромы задержали мужчину, который жестоко расправился со своей возлюбленной. Сначала он зарезал свою сожительницу, а потом распилил её тело на мелкие куски.

Преступление произошло в одном из жилых домов микрорайона Давыдовский-3, передаёт РЕН ТВ. Расчленением мужчина занимался в ванной комнате квартиры. Однако, по предварительным данным, не успел замести следы расправы.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства убийства. Подозреваемый задержан. Следователи уже его допросили. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Незадолго до этого вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе были обнаружены пакеты с частями тела.