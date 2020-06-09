Жириновский: отец Ефремова розгами бы его отбил

https://static.news.ru/photo/c8b5c800-aa36-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал смертельную аварию, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов. Парламентарий считает, что отцу артиста режиссёру Олегу Ефремову было бы стыдно за сына.

Кроме того, парламентарий напомнил сказанные актёром в 2013 году слова о российском народе, которые вызвали в обществе волну негатива.

Ефремов сам себе объявил, что он не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Его фраза, что народ — «мерзкая подростковая гнида», никуда не годится. Я знал его отца. Он бы его розгами уже отбил, — приводит слова Жириновского «Политика Сегодня».

После этого интервью Юрию Дудю Ефремов объяснил своё высказывание и рассказал, что выражение «мерзкая подростковая гнида» означало «завистливость, крикливость, истеризм».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал и его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Актёр задержан, ему грозит обвинение по ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, советский и российский юморист Михаил Грушевский считает, что карьера Михаила Ефремова, вероятно, завершится из-за этого ДТП.