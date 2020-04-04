Жертв на улице при взрыве в доме в Орехово-Зуево удалось избежать

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В пресс-службе города Орехово-Зуево сообщили, что жертв на улице в результате взрыва в пятиэтажке удалось избежать.

На детских площадках никого не было, благодаря этому чудом удалось избежать жертв на улице. В настоящее время специалисты разбирают завалы, — говорится в сообщении в Instagram пресс-службы.

На третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево произошёл взрыв газа, который привёл к обрушению квартир с 5-го по 3-й этажи второго подъезда. Глава Московской области Андрей Воробьёв уже отправился к месту ЧП, писал NEWS.ru.