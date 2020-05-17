Происшествия

Женщину госпитализировали после нападения собаки на севере Москвы

20:10, 17 мая 2020

Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о конфликте на севере столицы между двумя мужчинами и женщиной. В результате ссоры последнюю покусала собака.

На Бескудниковском бульваре произошёл конфликт между двумя мужчинами и женщиной. В ходе конфликта собака одного из участников укусила женщину, — сообщает РИА Новости.

На данный момент её доставили в больницу. С мужчинами работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что охранник порезал коллегу в детской больнице Санкт-Петербурга. Мужчину увезли в реанимацию.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях