Женщину госпитализировали после нападения собаки на севере Москвы

Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о конфликте на севере столицы между двумя мужчинами и женщиной. В результате ссоры последнюю покусала собака.
На Бескудниковском бульваре произошёл конфликт между двумя мужчинами и женщиной. В ходе конфликта собака одного из участников укусила женщину, —
сообщаетРИА Новости.
На данный момент её доставили в больницу. С мужчинами работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что охранник порезал коллегу в детской больнице Санкт-Петербурга. Мужчину увезли в реанимацию.
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