Задержанные под Красноярском подростки воспитывались в хороших семьях

https://static.news.ru/photo/e108dfa2-aa66-11ea-b897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое подростков из Красноярского края, которых подозревают в прохождении обучения терроризму, воспитывались в неполных, но благополучных семьях.

Трое друзей, воспитывавшихся в неполных, но благополучных семьях, в период с октября 2019 по июнь 2020 года, проходили совместное обучение путём чтения запрещённой литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ журналистам ТАСС.

Подростков задержали 9 июня. Возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности». Двое из них полностью признали свою вину, они помещены под домашний арест, третий подросток заключён под стражу.

NEWS.ru писал, что силовики предотвратили теракт в Чувашии. Был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами. Возбуждено уголовное дело.