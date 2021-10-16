«За вас воевали»: пьяный россиянин накинулся на таксиста в Подмосковье

Нетрезвый пассажир напал на водителя такси в Подмосковье. Конфликт, по словам таксиста, произошёл из-за межнациональной неприязни. Он объяснил изданию «Подъём», что сначала россиянин спросил его имя и откуда он родом, а затем начал вести себя неадекватно.

Он хотел показать мне видео, «как вы наших бьёте, а мы потом за вас воюем в Сирии». Потом начались разговоры о маршруте поездки. И внезапно я получил от него два удара. Тогда я начал видеосъёмку, — рассказал водитель.

На видео, опубликованном в СМИ, видно, что таксист связался с родственниками пьяного россиянина, они начали ругаться на пассажира, что он пристаёт к водителю. После этого сотрудник такси отказался везти неугомонного пассажира дальше. Его забрали родственники, которые приехали после попытки утихомирить россиянина по телефону.

Родные агрессивного мужчины пообещали связаться с водителем, но так этого и не сделали. Таксист написал заявление в полицию, но расследование, по его словам, не ведут.

Ранее сообщалось, что водители с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать в такси или заниматься перевозками. Законопроект с такой инициативой в ноябре рассмотрит Госдума.