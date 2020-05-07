За сутки в России от коронавируса умерли 88 человек

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За последние сутки в России зафиксировано 88 летальных исходов от коронавируса. Общее число погибших за весь период достигло 1625 человек.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, больше всего скончались от COVID-19 в Москве (905 человек) и Подмосковье (156).

Всего в стране выявлено 177 160 заболевших в 85 регионах, вылечились 23803 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разведсообщество в США опасается, что коронавирус нового типа могут использовать в качестве биологического оружия. Это не значит, что американские силовые ведомства верят в рукотворное происхождение COVID-19.