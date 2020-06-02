За минувшие сутки жертвами коронавируса в России стали 178 человек

https://static.news.ru/photo/9cfc4f98-a56f-11ea-bf0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за прошедшие сутки зафиксировано 178 летальных случаев от COVID-19. Общее число погибших от вируса достигло 5215 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

К утру 3 июня в стране зафиксировано 432 277 заражённых коронавирусом, из них 8536 за последний день. При этом более трети новых случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в мире заразились более 6,3 млн человек, умерли более 380 тысяч, выздоровели 2,7 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения сохранить резерв медицинских коек на случай второй волны коронавируса в стране. Председатель правительства также распорядился проработать вопрос расширения коечного фонда в случае, если в стране вновь начнёт фиксироваться рост числа заражений COVID-19.