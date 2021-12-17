Взрыв прогремел в одном из цехов АвтоВАЗа в Тольятти
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:22, 19 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На чугунном производстве АвтоВАЗа в Тольятти взорвался ацетиленовый баллон при сварке. Пострадавших в результате инцидента нет, возгорания после ЧП не последовало. 20 декабря цех будет работать в штатном режиме, сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.
Никто не пострадал, ничего не разрушено, — сказал он.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрыв произошёл в заводском корпусе № 20. На ацетиленовом баллоне разгерметизировался редуктор.
В ГУ МЧС по Самарской области сообщили «Интерфаксу», что пожарные расчёты на завод не привлекались.
Ранее стало известно, что 15 декабря в помещении автомастерской в Сургуте взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение кровли. В местный ожоговый центр доставили десять человек, пострадавших при взрыве.
Автомастерская занималась установкой и обслуживанием газового оборудования для автомобилей. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.