Взрыв прогремел в одном из цехов АвтоВАЗа в Тольятти

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На чугунном производстве АвтоВАЗа в Тольятти взорвался ацетиленовый баллон при сварке. Пострадавших в результате инцидента нет, возгорания после ЧП не последовало. 20 декабря цех будет работать в штатном режиме, сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.

Никто не пострадал, ничего не разрушено, — сказал он.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрыв произошёл в заводском корпусе № 20. На ацетиленовом баллоне разгерметизировался редуктор.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили «Интерфаксу», что пожарные расчёты на завод не привлекались .

Ранее стало известно, что 15 декабря в помещении автомастерской в Сургуте взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение кровли. В местный ожоговый центр доставили десять человек, пострадавших при взрыве.

Автомастерская занималась установкой и обслуживанием газового оборудования для автомобилей. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.