https://static.news.ru/photo/8a00dc64-cfba-11e9-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Развязка жизни, как у Юлии Началовой, грозит каждому третьему россиянину, если они будут продолжать следовать привычке оттягивать до последнего визит к врачу и заниматься самолечением. Певица умерла из-за осложнений, которые можно было бы предотвратить.

Специалисты обращают внимание на два тревожных обстоятельства. Во-первых, это огромное количество лекарств-пустышек в аптеках, а во-вторых, навязчивая реклама бесполезных, а порой даже опасных медицинских препаратов.

У нас таких лекарств в аптеке больше 60%. Вы представляете эту цифру? Это я скромничаю, так сказать. А реально, я думаю, все 80, — сказал в беседе с « Царьградом » замглавврача 71-й городской больницы Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хухрев.

В качестве примера «туфты» он привел абсолютно все лекарства для профилактики простудных заболеваний. Медик особо предостерёг от бесконтрольного приёма аспирина. Этот препарат не рекламируют нигде в мире из-за опасных последствий его применения.

Ранее News.ru писал, что портал «Здоровье Mail.ru» провёл опрос, показавший, что жители России любят заниматься самолечением. Многие люди верят в альтернативную медицину и избегают походов к врачам. Так, оказалось, что 60% россиян сами подбирают себе лекарства, когда заболевают. При этом каждый пятый житель страны вовсе избегает медиков. Почти треть (31%) опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знахарям и целителям.