Восемь человек погибли из-за падения Renault Logan в волгоградский канал

https://static.news.ru/photo/7deaef32-cffa-11ea-9adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Водитель легкового автомобиля Renault Logan не справился с управлением и съехал в канал в Волгоградской области. По предварительным данным, погибли 8 человек, из них шесть женщин и двое мужчин. При этом пять тел нашли непосредственно в салоне иномарки. Обстоятельства трагедии уточняются правоохранителями.

Автомобиль нашли 27 июля 2020 года в Среднеахтубинском канале у садово-огородного товарищества «Степное-2», передаёт портал «Волгоград онлайн». По предварительным данным, авария произошла утром 27 июля. Точная причина станет известна после экспертизы. Её проведут криминалисты, передаёт «Российская газета» со ссылкой на региональное УМВД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть машин столкнулись на внутренней части кольцевой автодороги в столице. ДТП произошло около Липецкой улицы в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. На месте происшествия работают врачи и спасатели. По предварительным данным, пострадали три человека.