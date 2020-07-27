Восемь человек погибли из-за падения Renault Logan в волгоградский канал

Водитель легкового автомобиля Renault Logan не справился с управлением и съехал в канал в Волгоградской области. По предварительным данным, погибли 8 человек, из них шесть женщин и двое мужчин. При этом пять тел нашли непосредственно в салоне иномарки. Обстоятельства трагедии уточняются правоохранителями.
Автомобиль нашли 27 июля 2020 года в Среднеахтубинском канале у садово-огородного товарищества «Степное-2»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть машин столкнулись на внутренней части кольцевой автодороги в столице. ДТП произошло около Липецкой улицы в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. На месте происшествия работают врачи и спасатели. По предварительным данным, пострадали три человека.
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