Во Вьетнаме число погибших в ДТП с автобусом выросло до 14

https://static.news.ru/photo/dca25d36-cf36-11ea-8404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Quang Ha

По меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом во вьетнамской провинции Куангбинь. Ранее сообщалось о 13 погибших, 9 из которых умерли на месте аварии.

Пять человек скончались в больнице от полученных ран, в результате общее число жертв возросло до 14, — цитирует VnExpress председателя Народного комитета района Бо-Трач Тран Куанг Ву.

Издание отмечает, что авария произошла в зоне с низким уровнем телефонного сигнала, что затрудняет поисково-спасательные операции.

Как писал NEWS.ru, автобус, в котором находились 40 пассажиров, опрокинулся в кювет. 27 пострадавших были госпитализированы. Автобус перевозил группу 45–47-летних людей, направлявшихся к известным пещерам на встречу выпускников. На месте происшествия работают более 100 специалистов экстренных и медицинских служб. Правоохранители выясняют причины аварии. Пока предполагается, что водитель автобуса потерял контроль на повороте.