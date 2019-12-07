https://static.news.ru/photo/869b2e76-191b-11ea-9d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: public79858706/vk.com

Водитель автомашины, спровоцировавший ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, ранее был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель Toyota создал помехи для движения других машин. В результате произошло столкновение с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Водители отправлены на медэкспертизу. Пока результатов нет. Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истёк, — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД.

Как писал News.ru, авария произошла 7 декабря в 17:30 в центре Нижнего Новгорода. Четыре машины столкнулись на регулируемом перекрёстке, в результате один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. В числе пострадавших оказались 11 детей, которые шли по тротуару.

Кроме того, травмы получили две учительницы, одна из которых скончалась.