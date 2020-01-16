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Полиция Кемеровской области разыскивает родителей новорождённой девочки, которую в ночь на 16 января к дверям местной поликлиники подбросил неизвестный мужчина. Инцидент произошёл в городе Юрге.

Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения. Её уже изучили сотрудники правоохранительных органов. На кадрах видно, как человек в тёмной одежде приносит ребёнка к медучреждению, кладёт на землю и убегает. О происшествии в...