В Интернете появилось видео с места посадки пассажирского самолёта SSJ 100 на недействующую взлётно-посадочную полосу недалеко от аэропорта Домодедово.
Самолёт Sukhoj Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «ИрАэро», 16 января следовал по маршруту Сабетта — Москва. В 14 часов 20 минут лайнер приземлился на недостроенную взлётно-посадочную полосу. В результате посадки никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.
Следственный комитет начал расследование обстоятельств экстренной посадки, писал NEWS.ru.
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