Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, почему самолёт авиакомпании Bek Air упал. Он сообщил, что возможной причиной крушения самолёта могли стать технические неполадки или ошибка пилотов. Об этом
Версии предварительные <...> Дважды самолёт коснулся хвостовой частью взлётно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины, — привели слова Роман Скляра в ТАСС.
Он подчеркнул, что версии пока предварительные. На месте крушения работает следствие. Уже найдены бортовые самописцы, которые вскоре исследуют. На месте падения самолёта ведутся спасательные работы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что утром 27 декабря пассажирский самолёт компании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан в Казахстане, упал после взлёта. В крушении самолёта погибли 12 человек, пострадали 49.
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