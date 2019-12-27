https://static.news.ru/photo/b86c5eaa-2886-11ea-96df-fa163e074e61_660.jpg Роман Скляр Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, почему самолёт авиакомпании Bek Air упал. Он сообщил, что возможной причиной крушения самолёта могли стать технические неполадки или ошибка пилотов. Об этом сообщил ТАСС.

Версии предварительные <...> Дважды самолёт коснулся хвостовой частью взлётно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины, — привели слова Роман Скляра в ТАСС.

Он подчеркнул, что версии пока предварительные. На месте крушения работает следствие. Уже найдены бортовые самописцы, которые вскоре исследуют. На месте падения самолёта ведутся спасательные работы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что утром 27 декабря пассажирский самолёт компании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан в Казахстане, упал после взлёта. В крушении самолёта погибли 12 человек, пострадали 49.