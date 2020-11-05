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В Тюменской области 13-летний подросток застрелил 12-летнего мальчика

15:39, 05 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летний подросток во время охоты смертельно ранил 12-летнего мальчика недалеко от деревни Вармахли Тобольского района Тюменской области.

Об этом сообщает областная прокуратура. Все обстоятельства инцидента находятся в процессе выяснения. Прокурор области Владислав Московских поручил проверить соблюдение законов об обороте оружия, а также качество исполнения обязанностей по воспитанию родителями обоих детей.

Прокуратура примет меры реагирования в рамках своих полномочий, если проверка выявит достаточные основания. Заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев вылетел на место происшествия, чтобы лично проконтролировать ход расследования.

NEWS.ru ранее писал о ранении, полученном на охоте следователем из Коми. 24-летний правоохранитель по неустановленным причинам выстрелил сам себе в ногу.

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