В Тюменской области 13-летний подросток застрелил 12-летнего мальчика

13-летний подросток во время охоты смертельно ранил 12-летнего мальчика недалеко от деревни Вармахли Тобольского района Тюменской области.
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Прокуратура примет меры реагирования в рамках своих полномочий, если проверка выявит достаточные основания. Заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев вылетел на место происшествия, чтобы лично проконтролировать ход расследования.
NEWS.ru ранее писал о ранении, полученном на охоте следователем из Коми. 24-летний правоохранитель по неустановленным причинам выстрелил сам себе в ногу.