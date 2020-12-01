Новогоднюю ёлку украли из салона красоты в Тюмени

https://static.news.ru/photo/09e1a88e-33c7-11eb-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Тюмени похитил наряженную новогоднюю ёлку из местного салона красоты. Чтобы совершить дерзкое преступление, он решился на взлом.

23-летний мужчина выломал дверь в салоне красоты по улице Дмитрия Менделеева и вынес искусственную ель. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. О необычном инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель, вину он признал. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ёлку изъяли как вещдок, однако пообещали вернуть хозяйке салона красоты в самое ближайшее время.

Ранее, как писал NEWS.ru, в торговых сетях назвали товары, спрос на которые вырастет к Новому году. В целом же пандемия коронавируса не привела к снижению затрат людей на празднование Нового года. Россияне в среднем израсходуют на праздник 18,3 тысячи рублей, что на 300 рублей больше, чем год назад.