В Свердловской области проводница выпала из поезда и погибла на рельсах

В Свердловской области проводница выпала из вагона поезда и была насмерть сбита другим составом. Инцидент произошёл на перегоне между станциями Марамзино и Калюткино, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как было установлено, женщина выпала из поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Оренбург. Причина, по которой она оказалась на рельсах, пока не выяснена.

После падения проводница пошла вдоль путей. Машинист другого поезда видел её, подавал сигналы и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог. В результате женщина скончалась от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе мужчина, ожидавший прибытия поезда, намеренно толкнул на рельсы 55-летнюю женщину. Та осталась в живых благодаря тому, что машинист успел применить экстренное торможение. Злоумышленника задержали.

В Москве на стации метро «Сходненская» под колёсами поезда погиб мужчина, который пытался спасти другого пассажира, прыгнувшего на рельсы. Виновник происшествия выжил и сбежал с места инцидента.