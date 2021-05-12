В СК рассказали, почему не раскрывают точный диагноз казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/b157052e-b33c-11eb-a803-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Следствие не раскрывает точный диагноз устроившего стрельбу в Казани Ильназа Галявиева из-за медицинской тайны. Об этом официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Ещё в прошлом году в одном из медицинских учреждений республики нашему подозреваемому был поставлен диагноз, я не могу назвать его точно, потому что есть медицинская тайна, но он свидетельствует о заболевании головного мозга, — цитирует её портал.

Петренко добавила, что на данный момент уже точно установлено, что на учёте в психдиспансере и наркодиспансере Галявиев не состоял, но при этом он неоднократно в прошлом году обращался к врачам с сильными головными болями. В настоящее время эта медицинская документация изъята.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим оказался 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что это Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее сообщалось, что на текущий день по делу назначено больше 30 судебных экспертиз. Также судмедэкспертам предстоит выяснить психическое состояние Галявиева.