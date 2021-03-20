В СК назвали причину пожара в Сургуте

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Причиной пожара в административно-бытовом здании на территории Сургута, в результате которого погиб один человек, а пострадали восемь, оказался поджог. Об этом этом в разговоре с журналистами сообщили представители регионального СУ СК.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 04:15 утра (02:00 по Москве). Из здания, часть которого переоборудована под общежитие, были эвакуированы 25 человек. Площадь распространения огня составила 3,6 квадратных метра.

Эвакуированные из здания люди размещены для обогрева в автобусе. Развёрнут пункт временного размещения в школе № 29. Пожарные устраняли огонь на протяжении трёх часов.

Как выяснилось позднее, здание поджог 42-летний местный житель.

В результате совершённого преступления погиб мужчина, личность которого устанавливается. Кроме того, в результате возникшего пожара пострадали ещё восемь человек, проживавших в указанном общежитии, — цитирует сообщение от следствия РИА Новости.

Мужчину уже задержали. Правоохранители решают вопрос о заключении его под стражу. В отношении жителя Сургута возбудили уголовное дело, его обвиняют в умышленном убийстве, совершённом общеопасным способом.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что три человека погибли при пожаре в Воронежской области