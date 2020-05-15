В Сети появились кадры со сбитой электричкой машиной в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/55551b40-968b-11ea-b179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Москве 14 мая электричка сбила легковой автомобиль. Девушка, которая была за рулём машины, оказалась зажата. Авария произошла в районе станции Бекасово-Сортировочное Большого кольца Московской железной дороги.

В распоряжении журналистов оказалась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что поезд въехал в автомобиль как раз с водительской стороны. Левую часть вмяло в салон, машина в целом получила серьёзные повреждения.

Как сообщили в экстренных службах, водитель нарушила правила дорожного движения на нерегулируемом железнодорожном переезде. На момент прибытия бригады скорой помощи она находилась в бессознательном состоянии. После деблокации из автомобиля девушку передали медикам, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, двое мужчин попали под электричку в Долгопрудном, один из них от полученных травм скончался.