В Сети появилась видео, как сдавался захватчик заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/ad87e322-cbdf-11ea-9dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Житель Луцка Валерий Пельц опубликовал видео в социальной сети Facebook, на котором записано, как сдавался захватчик заложников.

На записи видно, как мужчина свободно выходит из автобуса с заложниками, прогуливается вокруг него и ждёт, когда его арестуют представители правоохранительных органов и силовых структур. В конце видео к захватчику не спеша подходят три человека.

Видео капитуляции террориста. Зачем нужна была граната и БТР? Так и непонятно. Спокойной ночи. Хорошо, что все живы! — цитирует Life автора ролика.

Как писал NEWS.ru ранее, злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками с утра 21 июля 2020 года. Он позвонил сам в полицию и представился как Максим Плохой. Затем было установлено, что это не настоящее имя мужчины. Как выяснилось, настоящее имя захватчика Максим Кривош. Сообщалось, что он родом из России, дважды судимый за тяжкие преступления.

После захвата заложников Максим Кривош сам связался с полицией и сообщил, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. С мужчиной вели переговоры, в ходе которых удалось выяснить его требования для освобождения заложников.

Операцию по освобождению в прямом эфире транслировал телеканал «112 Украина». Сообщалось, что в начале штурма раздался взрыв, а после этого заложники начали выходить из автобуса. Силовики задержали террориста. Глава МВД Украины заявил, что все пассажиры живы.