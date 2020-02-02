https://static.news.ru/photo/9a79df28-45a3-11ea-88fc-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Появились подробности потасовки сотрудника Росгвардии и боксёра Георгия Кушиташвили, в ходе которой сотруднику ведомства сломали нос. Как заявили в пресс-службе, инцидент произошёл в центре Москвы, когда молодые люди пытались скрыться от правоохранителей в одном из подъездов.

В ходе проверки документов они вели себя довольно агрессивно. Один из мужчин, как оказалось впоследствии профессиональный боксёр, со всей силы ударил сотрудника Росгвардии в лицо. Граждане были задержаны и доставлены в полицию. При досмотре у них нашли пакет с кокаином, передаёт РИА Новости.

Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.