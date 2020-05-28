В Подмосковье разыскивают молодых людей, оскорблявших полицейских

https://static.news.ru/photo/559fa512-a0c6-11ea-a7eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи разыскивают группу молодых людей, которые 25 мая в подмосковном Чехове оскорбляли полицейских, а одного из силовиков ударили по лицу, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По региону организовали проверку по факту применения насилия в отношении сотрудника органов власти. Отмечается, что наряд полиции 25 мая прибыл по вызову о нарушении тишины и стрельбе возле жилого дома в Чехове. На месте были обнаружены пять молодых человек в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время к ним присоединились ещё 20 граждан.

Все они вели себя агрессивно. На требование предъявить документы молодёжь ответила отказом. Правонарушители стали нецензурно оскорблять полицейских, одного из сотрудников МВД ударили по лицу.

Следователи устанавливают личности всех молодых людей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме этого, следствие обратится к прокурору с ходатайством о передачи в производство уголовного дела, возбуждённого в отношении мужчины, производившего выстрелы в воздух, — приводит ТАСС слова Врадий.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские Подмосковья завелиуголовное дело по статье «Вандализм» на мужчину, громившего мемориал в Черноголовке.