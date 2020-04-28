В Подмосковье пресекли работу подпольного цеха, производящего бытовую химию

В подмосковном городе Жуковском полицейские пресекли деятельность цеха по производству контрафактных товаров бытовой химии.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, также был задержан организатор производства. Товары в подпольном цеху производились под известными товарными знаками.
В складском ангаре находилась автоматизированная линия по изготовлению и упаковке средств бытовой химии, а также готовая продукция, химические реагенты и этикетки, — сообщила Волк.
Всего полицейские изъяли около 250 тыс. упаковок с пятновыводителем, 19 тыс. бутылок со средством для удаления засоров в трубах, свыше 4,5 тыс. упаковок со средством для чистки ковров, более 15 тыс. упаковок влажных салфеток и почти 100 мешков с химическими веществами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что продажи средств для уборки резко выросли с начала апреля в России. Средства для мытья полов стали брать на 98% больше, спрос на мыло увеличился на 50%, на влажные салфетки — на 51%.
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