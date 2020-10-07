В Петербурге задержали сбежавшего из колонии осуждённого

В Санкт-Петербурге задержан осуждённый, который сбежал из исправительной колонии в посёлке Форносово Ленинградской области.
Об этом
В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в Петербурге, — проинформировали в ведомстве.
Отсутствие осуждённого в колонии-поселении при ИК-4 было обнаружено 5 октября. Его отправили в колонию на четыре года за 44 кражи велосипедов.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве мужчины, который назвал его геем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен