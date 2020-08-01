В парке Ульяновска на ребёнка упала деталь аттракциона

https://static.news.ru/photo/c1570870-d3ef-11ea-81a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ульяновске в городском парке «Семья» на ребёнка упала деталь аттракциона. По словам тёти потерпевшей девочки, инцидент произошёл в пятницу, 31 июля, они вместе катались на аттракционе в бассейне.

Мы решили прокатиться на аттракционе «Байкал» с маленьким ребёнком, нас на него пустили. Во время катания на лодке в форме лебедя у аттракциона отлетела его часть — голова птицы. При этом деталь лодки задела меня и маленького ребёнка. Часть этой конструкции упала прямо на малышку, задев её голову. Она испугалась, заплакала. Потом мы ещё какое-то время плыли на неисправном аттракционе с открытым люком, где работал аккумулятор, в который могла легко попасть вода. При этом работники начали переживать больше за свой аттракцион, а не за состояние посетителей. Это, конечно, привело нас в шок. Мама ребёнка — моя сестра. Работница парка сказала ей, что такое в парке происходило и раньше, — сообщила женщина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, сотрудники парка не стали приносить свои извинения и отказались возвращать деньги за аттракцион. К счастью, девочка не получила серьёзных травм.

Ранее NEWS.ru писал, что проверить исполнение законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и частных зоопарков поручил прокурорам субъектов генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокурора.