Семью из трёх человек убили в Омской области

В Омской области неизвестный ворвался в дом многодетной семьи и зарезал ребёнка-инвалида и его родителей. Двум другим детям удалось убежать от злоумышленника, пишет SHOT.

Инцидент произошёл в селе Юрьевка Павлоградского района в период времени с 02:00 до 03:00 по местному времени. По предварительным данным, нападавший был в неадекватном состоянии. Сперва он зарезал 10-летнюю девочку-инвалида, потом и её родителей.

Двум детям удалось сбежать от неизвестного. Они добежали до дома главы поселения и рассказали о случившемся. При этом подростки уточнили, что их семья никогда не запирала на ночь входную дверь.

Сейчас нападавшего разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мотивы злоумышленника устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход его расследования.

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