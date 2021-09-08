В Ногинске достали из-под завалов тело третьего погибшего при взрыве газа
Спасатели в подмосковном Ногинске извлекли из-под завалов тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме, где обрушились второй и третий этажи, а также частично четвёртый, сообщает ТАСС.
До этого момента
Из здания эвакуировали более 170 человек. Пострадали 17 человек, двое из них в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что под завалами на месте взрыва газа в доме в Ногинске может находиться ребёнок. Его в настоящий момент ищут специалисты. Завалы обследуют восемь кинологических расчётов.