В Ногинске достали из-под завалов тело третьего погибшего при взрыве газа

Спасатели в подмосковном Ногинске извлекли из-под завалов тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме, где обрушились второй и третий этажи, а также частично четвёртый, сообщает ТАСС.

До этого момента числились пропавшими без вести четыре взрослых жильца и ребёнок из дома 9а на улице 28 Июня. Неизвестной оставалась судьба жильцов смежных квартир, всего взрыв повредил минимум шесть квартир.

Из здания эвакуировали более 170 человек. Пострадали 17 человек, двое из них в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что под завалами на месте взрыва газа в доме в Ногинске может находиться ребёнок. Его в настоящий момент ищут специалисты. Завалы обследуют восемь кинологических расчётов.