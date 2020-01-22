https://static.news.ru/photo/c6d693c0-3d0d-11ea-a5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На электронные почты в Москве за несколько часов поступили анонимные сообщения о более чем тысяче «заминированных» объектов.

Анонимы угрожали взрывами более 20 районным судам, свыше ста объектам образования, двум десяткам городских больниц, сотням объектов торговли, — передаёт сообщение источника «Интерфакс».

По его словам, угрозы поступали на более чем 40 станций метрополитена и в адрес храма Христа Спасителя.

Полиция и спасатели проводят выборочную эвакуацию.

Как ранее писал NEWS.ru, 20 января анонимные сообщения о минировании поступили в Хорошёвский и Савёловский районные суды Москвы, а также в семь торговых центров столицы.