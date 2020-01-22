На электронные почты в Москве за несколько часов поступили анонимные сообщения о более чем тысяче «заминированных» объектов.
Анонимы угрожали взрывами более 20 районным судам, свыше ста объектам образования, двум десяткам городских больниц, сотням объектов торговли, — передаёт сообщение источника «Интерфакс».
По его словам, угрозы поступали на более чем 40 станций метрополитена и в адрес храма Христа Спасителя.
Полиция и спасатели проводят выборочную эвакуацию.
Как ранее писал NEWS.ru, 20 января анонимные сообщения о минировании поступили в Хорошёвский и Савёловский районные суды Москвы, а также в семь торговых центров столицы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен