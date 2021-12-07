В Москве задержали юношу, сообщившего в соцсети о планах устроить теракт

Вооружённого холодным и пневматическим оружием 18-летнего парня в Москве недалеко от здания школы задержали полицейские. Молодой человек ранее оставил сообщение в социальной сети «ВКонтакте» о том, что планирует устроить теракт в школе, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети „ВКонтакте“ обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу, — сказано в сообщении.

При подозреваемом в подготовке теракта были найдены пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Следственные органы начали предварительную проверку.

Ранее результате вооружённого нападения 19-летнего Ильназа Галявиева 11 мая на гимназию № 175 в Казани погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

17 октября 2018 года 18-летний житель Керчи Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой политехнического колледжа, после чего открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, а далее покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек, ещё 50 получили ранения. Подростки, планировавшие повторить теракт Рослякова, получили по четыре и семь лет колонии. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в 2020 году.