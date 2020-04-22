В Москве в одном из КТ-центров умерла пациентка с симптомами ОРВИ

https://static.news.ru/photo/ebae62a6-848c-11ea-8fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина с симптомами ОРВИ, обратившаяся в один из центров компьютерной томографии в Москве, умерла во время проведения процедур. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы.

Женщина обратилась самостоятельно с симптомами ОРВИ для диагностики, без признаков дыхательной недостаточности. Во время одной из процедур она почувствовала резкое ухудшение состояния. Врачи предприняли реанимационные меры. Но пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что смерть наступила внезапно. В течение последних трёх недель в скорую женщина не обращалась. В последний раз она была в поликлинике 16 апреля из-за травмы. Причина смерти будет установлена в результате вскрытия.

Ранее NEWS.ru писал, что более 2,5 тысячи случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве за последние сутки. Общее количество заразившихся превышает 31,9 тысячи человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.